Konut satışları düşünü sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Bu verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalış göstererek 105 bin 394 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞININ EN FAZLA VE EN AZ OLDUĞU İLLER

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 40 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 413 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller; 23 konut ile Ardahan, 42 konut ile Bayburt ve 55 konut ile Hakkari olarak sıralandı.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 azalarak 279 bin 604 oldu.

92 BİN 514 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye’de diğer konut satışları Martta bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 15,3 artışla 92 bin 514 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,8 oldu. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,3 artışla 251 bin 982 oldu.