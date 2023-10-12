Konut satışlarında her şeyi tersine döndüren gelişme

Kredilerdeki düşük faizler nedeniyle son yıllarda konut satışları büyük bir hareketlilik içindeydi. Konut alımını müşteriler tarafından yatırım aracı olarak görülüyordu. Ancak son dönemde faiz artırımlarıyla beraber bu durum tersine döndü.

SATILIK İLANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Artan faizlerle birlikte, yatırım için alınan konutların tek tek satışa çıkarıldığı görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporu da durumu doğruladı.

Rapora göre ağustosta internetteki ilan sayısı yüzde 4,2 artarak 838 binden 874 bine yükseldi. Bu rakamın eylülde daha da yükselmesi beklenirken, konutu satabilme süresi de artış kaydetti.

Söz konusu raporuna göre ilanların kapanma süresi Türkiye genelinde 1,9 gün, İstanbul'da ise 3,2 gün arttı.

Bir satış sitesinde ise şu an konut ilanlarının yüzde 78'inin satılık, yüzde 22'sinin ise kiralıklardan oluştuğu görülürken, önceki yıllarda bu oranın neredeyse yarı yarıya olduğu bildirildi.

KONUT ALIRKEN İLK NEYE BAKILIYOR?

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Kaya da, yatırım amaçlı konut alımlarında yatırımcının ilk baktığı şeyin "alınan konut fiyatına mevduatın ne kadar faiz verdiği" olduğunu söyledi.

Özellikle satış adetlerinde de İstanbul'daki yavaşlama gördüklerini ifade eden Kaya, "Aylık satış adetleri 17 binden 14 binlere geldi. Dolayısıyla bir yavaşlama var." ifadelerini kullandı.

EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREK?

Evin alımı ciddi bir karardır, bu nedenle dikkatli ve detaylı bir şekilde inceleme yapmalısınız. Profesyonel rehberlik almak ve doğru bilgilere dayanmak önemlidir.Evin alımı büyük bir karardır ve dikkatlice düşünülmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır.

İşte ev alırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar:

Bütçenizi Belirleyin: İlk adım bütçenizi net bir şekilde belirlemektir. Ne kadarlık bir ev alabileceğinizi ve bunun için ne kadar ödeme yapabileceğinizi belirlemek, gereksiz streslerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Konum: Ev alırken konum çok önemlidir. Çocukların okula gitmesi, işe kolay ulaşım, güvenlik, alışveriş imkanları gibi faktörler konumu etkileyen önemli kriterlerdir.

Evin Durumu: Evin fiziksel durumu da önemlidir. Evin yaşını, yapı malzemesini, yapısal sorunları ve bakım gereksinimlerini değerlendirmeniz gerekir.

Komşular ve Çevre: Evinizdeki komşular, çevre ve mahalle atmosferi de yaşam kalitenizi etkileyebilir. Bu nedenle bu faktörleri göz önünde bulundurun.

Ev Tipi: Hangi tür evi almak istediğinize karar verin. Daire mi, müstakil ev mi, villa mı, apartman dairesi mi gibi seçenekler arasından hangisi sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına daha uygunsa ona odaklanın.

Evin Geleceği: Uzun vadeli düşünün. Evin gelecekteki değeri, yatırım potansiyeli ve uzun vadeli ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun.

Evin Maliyetleri: Ev almanın maliyeti sadece satın alma bedeli değil, aynı zamanda kredi faizleri, vergiler, sigorta ve bakım maliyetlerini de içerir. Bu maliyetleri hesaplayın.

Emlak Piyasası Araştırması: Evin değeri hakkında araştırma yapın. Benzer evlerin fiyatlarını karşılaştırarak adil bir anlaşma yapabilirsiniz.

Taşınma Planları: Evinizi satın aldığınızda taşınma planlarınızı düşünün. Eşyalarınızı taşımak ve yeni bir yaşam düzeni kurmak için plan yapın.

Profesyonel Yardım: Evin alım sürecinde bir emlak danışmanı veya avukat gibi uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu profesyoneller, sizi koruyacak ve işlemi daha düzgün bir şekilde yönlendirecektir.

İyi Bir İnceleme Yapın: Evin incelemesini dikkatlice yapın. Gerekirse evi bir uzmana inceletin, böylece gizli sorunları tespit edebilirsiniz.

Fiyat Pazarlığı: Ev sahibi ile fiyat konusunda pazarlık yapmaktan çekinmeyin. İyi bir anlaşma yapmak için cesur olun, ancak makul kalın.

Tapu ve Evraklar: Evrakları dikkatlice kontrol edin. Tapu, belediye onayları, kira sözleşmeleri, borçlar gibi önemli belgeleri inceleyin.