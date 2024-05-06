Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın

Konut piyasalarındaki son durumu değerlendiren Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, piyasanın bu yıl durağan olmasına karşın bu eğilimin 2025'te değişeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kiraz, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararları sonrası mevduat sahiplerinin yatırımlarını yeniden konuta çevireceğini ve 2025'in ortalarından 2026 yılının başına kadarki süreçte konut talebinde artış olacağını ifade etti.

Son açıklanan bilgilere göre ülke genelinde satılık daire fiyatları, Mart'ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.1 oranında düşmüştü. Ancak aynı dönem tarihlerinde kira fiyatlarının ise yüzde 55-58 oranında artış göstermiş olması dikkat çekmişti.

“DURGUNLUĞUN NEDENİ FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ“

Kiraz, konut satışlarında yaşanan bu durgunluğun en önemli sebeplerini faiz oranlarındaki yükseliş ve büyükşehirlerle Anadolu şehirleri arasındaki fiyat farklılıkları olduğunu belirtti.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE EV SAHİBİ OLMAK ZORLAŞTI"

Kiraz, ev kiralarda sene başında yaşanan artışın Şubat ve Mart aylarında yerini durağanlaşmaya bıraktığını belirtirken konut kiralamak isteyenlerin seçeneklerinin arttığını belitti. Ancak diğer yandan ev sahibi olmanın ise zorlaştığına vurgu yaptı.

“2025'TE ARTMAYA BAŞLAYACAK”

Avukat Sinan Keskin ise, konut fiyatlarındaki gerilemenin nedenlerinin en başında artan konut kredi faizleri olduğunu söyledi.

Keskin, gelecek yıl konut fiyatlarının yeniden yükseleceğini söyledi.

Keskin'e göre 2025 yılında faiz indirim sürecine başlaması ile birlikte bankada parası olanların yeniden konut alımına yöneleceğini, kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması ile birlikte fiyatlarda da artış olacağını ifade etti.