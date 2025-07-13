Konvoydan havaya ateş açtılar! Polis şüphelilerin kimliğini tespit etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da asker uğurlama konvoyunda kimliği tespit edilen kişi ve kişiler silahlarla havaya ateş etti. Korku dolu anların yaşandığı olay kameralara böyle yansıdı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık konvoy, hem trafiği tehlikeye attı hem de havaya ateş açarak çevrede paniğe neden oldu. Görüntülerde, konvoydaki bazı şahısların araçlardan sarkarak defalarca havaya ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Vatandaşlar, "Asker uğurlaması değil adeta savaş alanı" yorumları yaptı.

Emniyet ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattığı, kimliği tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

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