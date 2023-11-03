Konya Adliyesi’nden firar eden hükümlü yakalandı

Serdar A, Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Adliyede çalışırken firar etmişti
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim’de firar eden hükümlü Serdar A’nın yakalanması için çalışma başlattı. Serdar A’nın, ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi’nde çalışırken kaçtığı öğrenildi.
Kulu’da sivil polisler yakaladı
Kulu Polis Merkezi Amirliği sivil ekipleri, Serdar A’nın izini Ahmet Baran Caddesi’nde buldu. Ekipler, Serdar A’yı durdurarak gözaltına aldı. Serdar A, işlemlerin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.