Konya Ereğli'de TIR'dan gelen kötü kokunun nedeni bakın neymiş!

Vedat Yıldırım / Konya

Edinilen bilgiye göre; Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi önünde park halinde duran TIR’dan çevreye kötü kokular yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler TIR’ın kasasında tonlarca balık olduğunu tespit etti.

Nakliyesi sağlıksız koşullarda yapılan balıklarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye zabıta ve polis ekipleri de geldi.

Konuyla ilgili sürücünün ifadesi alınırken, Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilmek üzere balıklara el konuldu.

TIR’ın kasasından akan ve kötü kokuya sebep olan su ile kanın temizlenmesi için da çalışma başlatıldı.

Sürücünün balıkları hayvan yemi olarak kullanılmak üzere Mersin’den İzmir’e götürdüğünü söylediği öğrenildi.