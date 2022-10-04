Konya Karatay’da icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, GÖZLÜKKAŞI Mevkii, 109 Parsel, 168.000 m2 yüzölçümlü taşınmazda keşif anında yapılan incelemede; dane mısır ekili olduğu, tarımsal yapı, bina ve dikili meyveli-meyvesiz ağacın olmadığı, üzerinde bulunan derin kuyudan sulanabilen sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür. Taşınmazın eğiminin % 0-2 (Düz-düze yakın) olduğu, toprak profili orta derin (70-90 cm), toprak bünyesi bitki yetiştiriciliğine uygun killi tınlı, kum, killi tın bünyeli olup, drenaj, tuzluluk, alkalilik, geçirgenlik ve taşlılık problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan derin kuyudan sulanan sulu tarım arazisidir. Tarım arazisi mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.

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