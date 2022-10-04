4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Konya Karatay’da icradan satılık tarla

T.C. Konya 5. İcra Dairesi tarafından Konya Karatay'da 168.000 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:43
Takip Et

Konya Karatay’da icradan satılık tarla

Konya Karatay’da icradan satılık tarla
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, GÖZLÜKKAŞI Mevkii, 109 Parsel, 168.000 m2 yüzölçümlü taşınmazda keşif anında yapılan incelemede; dane mısır ekili olduğu, tarımsal yapı, bina ve dikili meyveli-meyvesiz ağacın olmadığı, üzerinde bulunan derin kuyudan sulanabilen sulu tarım arazisi olduğu görülmüştür. Taşınmazın eğiminin % 0-2 (Düz-düze yakın) olduğu, toprak profili orta derin (70-90 cm), toprak bünyesi bitki yetiştiriciliğine uygun killi tınlı, kum, killi tın bünyeli olup, drenaj, tuzluluk, alkalilik, geçirgenlik ve taşlılık problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan derin kuyudan sulanan sulu tarım arazisidir. Tarım arazisi mahallin mikro klimasının el verdiği bitkisel üretime elverişlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
5
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
6
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
7
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.