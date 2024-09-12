Konya'da 4 Afgan bir Türk kadınını öldürüp evin bahçesine gömdü. 5 aydır kayıptı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Konya'da 4 Afgan bir Türk kadınını öldürüp evin bahçesine gömdü. 5 aydır kayıptı

Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E., iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra evin bahçesine gömüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheli suçlarını itiraf etti.

Konya'da yaşayan Çiğdem E.’nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiğdem E.'yi bulmak için polisler harekete geçti. Ekipler kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

konyada-5-aydir-kayip-olan-kadinin-oldu-385178-106755.jpg

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi.

Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Sorguya alınan Afganistan uyruklu 4 kişi, suçlarını itiraf etti.

konyada-5-aydir-kayip-olan-kadinin-oldu-385172-106755.jpg

Son Haberler
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı
İki takım ligden çekildi
İki takım ligden çekildi
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak hasta için havalandı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak hasta için havalandı
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. Kötü haber geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. Kötü haber geldi
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 3 yaralı 12.09.2024
Bolu'da kaza