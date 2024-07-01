Konya'da 80 yıl sonra bir ilk. Hasat için gün sayıyor

Konya'da 80 yıl sonra bir ilk

Konya'nın Çumra ilçesinde, tarımsal su kullanımını azaltmak ve çeşitli endüstrilerde hammadde olarak kullanılan kenevirin üretimini artırmak amacıyla bir kooperatif kuruldu.

Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Konya'da kenevir ekimine izin verilmesi üzerine harekete geçti. Kooperatif, 80 yıl aradan sonra ilçede 20 dekarlık alanda 4 farklı kenevir çeşidini yetiştirmeye başladı.

Kooperatif Başkanı Mahmut Şenyüz, bölgedeki su sorununa dikkat çekerek, "Su sorunu her yerde olduğu gibi bizim bölgemizde de var. Bu sebeple kenevir ekimi gibi su tasarruflu tarımsal ürünleri tercih ettik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza teşekkür ederim" dedi. Şenyüz ayrıca, kenevirin bölgede yaygınlaşmasını ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Mustafa Özaydın ise kenevirin endüstriyel kullanım potansiyeline vurgu yaparak, "Kenevir saplarıyla demir, beton ve çimento kullanmadan ev yapılabileceğini göstermek istiyoruz" dedi.

Kenevirin tarımsal ve endüstriyel kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili olarak bölgedeki çiftçiler, önümüzdeki yıllarda kenevir ekim alanlarını artırmayı planlıyor.