Konya'da anne ve kızına sokak ortasında silahlı saldırı

Saat 22.00 civarında meydana gelen olayda, bir tekel bayisinin sahibi olan M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Raziye H. ve kızı Nazlı H.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet güçleri, yaralıları hemen hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheli M.A., olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken, suç aleti silah da ele geçirildi. Olayın kaydedildiği cep telefonu görüntülerinde, yaralıların yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer almakta. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.