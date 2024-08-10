Konya'da anne ve kızına sokak ortasında silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Konya'da anne ve kızına sokak ortasında silahlı saldırı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Hocacihan Mahallesi'nde gece yaşanan silahlı saldırıda bir anne ve kızı yaralandı.

Saat 22.00 civarında meydana gelen olayda, bir tekel bayisinin sahibi olan M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Raziye H. ve kızı Nazlı H.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet güçleri, yaralıları hemen hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheli M.A., olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken, suç aleti silah da ele geçirildi. Olayın kaydedildiği cep telefonu görüntülerinde, yaralıların yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer almakta. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

İlgili Haberler
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun
Türkiye ile BM arasında Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin Bölgesel Ofisi İstanbul'da kurulacak
Türkiye ile BM arasında Kalkınma Eşgüdüm Ofisi'nin Bölgesel Ofisi İstanbul'da kurulacak
Araç tesciline ilişkin yeni kurallar getirildi
Araç tesciline ilişkin yeni kurallar getirildi
Azercosmos, Botsvana'da uydu hizmetleri başlatacak
Azercosmos, Botsvana'da uydu hizmetleri başlatacak
Mali, İsveç Büyükelçisine ülkeyi terk etmesini emretti
Mali, İsveç Büyükelçisine ülkeyi terk etmesini emretti
Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü
Alkolün bedeli ağır oldu: 20 metrelik kayalıktan düştü
Bir garip dolandırıcı: Ürünü önceden almış gibi yapıp iade etti parasını aldı
Bir garip dolandırıcı: Ürünü önceden almış gibi yapıp iade etti parasını aldı
Son Haberler
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı Gündem
Şile'de yeni yerleşim için bir alan orman sınırları dışına çıkarıldı
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de Gündem
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu Gündem
Nike, Türkiye'de internet alışverişini durdurdu
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın' Gündem
Flaş iddia: Erdoğan'dan Bakan Uraloğlu'na Instagram azarı! 'başımıza iş açtın'
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu Dünya
Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun Yerel Haberler
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun