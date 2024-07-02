Konya’da aranma kaydı bulunan 19 kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Konya’da aranma kaydı bulunan 19 kişi yakalandı

Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şahsın yakalandığı duyuruldu.

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs, ifadeden dolayı aranan 4 şahıs, para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahsın yakalandığı duyuruldu.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler ve uygulamalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet bıçak, 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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Emniyetten yapılan açıklamanın devamında, “Boyacıali Mahallesi Doktor Faruk Sükan Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede 2 şahsın kumar oynadığı tespit edilip iş yeri sahibi ile birlikte 3 şahsa gerekli işlemleri yapılmıştır.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından evden hırsızlık gerçekleştiren 1 şahıs suçüstü yakalanmış, şüpheli şahıs işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Narkotik yakalamasında 6 şüpheliye işlem yapılmış,

14,65 gr metamfetamin maddesi,

6,13 gr sentetik kannabinoid maddesi,

4 adet sentetik ecza hap maddesi,

Ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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