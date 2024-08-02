Konya'da bereket duası yapıldı

Kaynak: İHA
Konya'da bereket duası yapıldı

Konya'da bulunan Tarihi Bedesten Çarşısında bereket duası yapıldı.

Konya Tarihi Bedesten Çarşısında, Konya Müftülüğü ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bereket duası yapıldı.

Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin yaptığı duaya bedesten esnafı kapılarının önünden eşlik etti. Yapılan duada esnafın işlerinin hayırlı olmasını temennisinde bulunulurken Filistin'de hayatını kaybedenler için de dua edildi.

Yapılan duaya, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, oda başkanları, bedesten esnafı ve hafızlık öğrencileri katıldı.

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