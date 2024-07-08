Konya’da bir kadın kanlar içinde kaldırımda bulundu

Konya'da kaldırımda baygın bulundu

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Konya’nın Ereğli'de bir kadının kaldırımda hareketsiz ve kanlar içerisinde yattığı ihbarı polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Baygın şekilde bulunan kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAYGIN ŞEKİLDE BULUNDU

Ereğli Namık Kemal Mahallesi Ereğli Şehir Stadyumu civarında bir kadının kanlar içesinde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadını baygın halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kadın Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.