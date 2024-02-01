Konya’da böcek ilacı faciası: Kiracı evini ilaçladı, üst kattaki ev sahibinin torunu öldü

Konya’nın Meram ilçesinde 40 yaşındaki Ayşe Temel, sömestr tatili nedeniyle 3 çocuğu ile annesi Necla Duran'ın Uluırmak Mahallesi'ndeki evine gitti.

İki katlı binanın alt katında oturan Suriye uyruklu inşaat işçisi Abdülkerim Ahmet de geçen pazartesi günü evinin çeşitli yerlerine peçeteler ve kağıtlar üzerine yerleştirdiği böcek ilaçları koydu.

Cam ve kapıları da bantladıktan sonra eşi ve çocuklarını bir yakınlarının evine bırakan Ahmet, Çumra ilçesine çalışmaya gitti.

ZEHİRLENDİKLERİ ANLAŞILDI

Önceki gece göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giden Ayşe Temel, tedavisinin ardından yeniden annesinin evine döndü.

Dün de Ayşe Temel, çocukları Yasin ve Fatmanur ile yeğenleri Büyükgör ve Mine Büyükgöker ile birlikte baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.

KALBİ ÇALIŞTIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Bu sırada Ayşe Temel’in annesi Necla Duran ile evde kalan oğlu Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı.

Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri duran kalbini çalıştırsa da ardından aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların tim müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENMİŞLER

Polis ekipleri, olayın ardından evde yaptıkları incelemede ailenin, alt kattaki kiracı tarafından evin birçok noktasına koyulan böcek ilacından zehirlendiğini tespit etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.