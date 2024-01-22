Konya'da Bylock operasyonu. Üç şahıs kıskıvrak yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici ve üyelerinin kullandığı Bylock programını kullandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Isparta ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonda, Bylock kullandığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. 3 şahıs, Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahısların verdikleri ifadeler doğrultusunda 46 şahıs daha tespit edildi. 46 şahsın 21’inin örgüt bağlantısı ilk kez belirlenirken 3’ünün ise kamu görevinden ihraç edildiği anlaşıldı.