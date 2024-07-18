Konya'da çıkan tartışma cinayetle bitti: 12 gözaltı

Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan hurdalıkta silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık işiyle uğraşan Yüksel Başyiğit (59) ile kimliği belirsiz kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, olay kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE VURULDU

Şüpheli şahıs tüfekle Yüksel Başyiğit'i vururken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Başyiğit'in öldüğünü tespit etti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Başyiğit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli 12 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.