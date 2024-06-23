Konya'da cip takla attı! Yaralılar var

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli yakınlarındaki Acıpınar bölgesinde gerçekleşti.

İ.T. yönetimindeki 27 APD 583 plakalı Skoda marka cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı ve ardından taklalar atarak yan yattı.

Kazada, cip sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine taşınarak tedaviye alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.