Konya'da cip takla attı! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Konya'da cip takla attı! Yaralılar var

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybederek refüje çarpan ve takla atan bir cipte bulunan üç kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli yakınlarındaki Acıpınar bölgesinde gerçekleşti.

İ.T. yönetimindeki 27 APD 583 plakalı Skoda marka cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı ve ardından taklalar atarak yan yattı.

Kazada, cip sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine taşınarak tedaviye alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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