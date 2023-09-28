Konya’da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.P. idaresindeki 42 ALB 484 plakalı kükürt yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucunda tırın dorsesinde yangın çıkarken, tır sürücüsü L.P. yaralandı.

aw041073-02.jpgKaza ve yangın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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