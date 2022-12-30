Konya'da kaçakçılık operasyonu: 4 tır lastiği ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir sanayi sitesindeki iş yerinin deposunda, gümrük kaçağı tır lastiği bulunduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda, satışa hazır 34 gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
(AA)
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