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Konya'da elektroşokla avlananlara 488 bin lira ceza   

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, gölde yasak olmasına rağmen elektroşokla balık avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 488 bin 630 liralık cezai işlem uygulandı.   

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:29
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Konya'da elektroşokla avlananlara 488 bin lira ceza   

Konya'da elektroşokla avlananlara 488 bin lira ceza   
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Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gölde yasa dışı avlanma yapıldığı duyumları üzerine harekete geçti.

Müşterek çalışma başlatan ve Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesinde gece yarısı göl kenarına gelen ekipler, sazlıklar arasından limana gelmesi beklenen filika içerisinde yaptığı aramada elektroşokla avlandığı belirlenen çok miktarda balık ve malzemeler ele geçirdi. Ekipler, bir filika ile göl sularına elektrik verilerek avlandığı tespit edilen toplam 120 kilo sazan balığı ile avda kullanılan elektroşok cihazı, akü ve bağlantı kabloları ile su yüzeyine vuran balıkları toplamaya yarayan bir kepçeye el koydu.

Elektroşokla balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye çevre kanununa muhalefetten kişi başı 244 bin 315 lira olmak üzere toplamda 488 bin 630 liralık ceza uygulandı. Yasa dışı balık avı yapan 2 kişinin balıkçılık izin belgesinin de bulunmadığı öğrenildi. (İHA)      

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