Konya’da elma yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da elma yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde elma yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi yakınlarında saat 04.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 32 E 3235 plakalı elma yüklü kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve şarampole devrildi.

Kazada kamyon sürücüsü M.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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