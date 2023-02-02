Garajda çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

İHA'nın haberine göre, Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğinde bulunan garajda çıkan yangında park halindeki otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi 139404 Sokak No:3’te çıktı.

Edinilen bilgi göre, Y.D.’ye ait olan evin yanındaki garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İçerisinde 06 DL 7104 plakalı otomobilinde bulunduğu garajdaki yangına ilk olarak sahipleri ve komşuları müdahale etmek istedi. Alevlerin kısa sürede garajı sarması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı müdahalenin ardından yangın bitişikte bulunan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası garaj ve içerisinde bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında garajda bulunan mutfak tüpü de şans eseri patlamadan dışarıya çıkarıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.