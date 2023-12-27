Konya’da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Ali Kocamaz (61) ve eşinin ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir tabancadan çıkan kurşunun sağ baldırına isabet ettiği tespit edilen Ali Kocamaz’ın kalbinin durduğu belirlendi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kocamaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocamaz’ın kazara kendi kendini vurduğu değerlendirilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.