Konya’da hakemleri taşıyan otomobil devrildi! Maç ertelendi

Kaynak: İHA
Konya’da hakemleri taşıyan otomobil devrildi! Maç ertelendi

Konya'da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasının ardından amatör müsabaka ertelendi.

Konya'da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasının ardından amatör müsabaka ertelendi.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Küme Süper Grup'ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor müsabakasını yönetecek hakemler ile maçta görev yapacak gözlemci yolda otomobilleri ile trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KC 991 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda devrilerek ters döndü. Araçta bulunan gözlemci F.D., hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

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