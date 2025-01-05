Konya’da hakemleri taşıyan otomobil devrildi! Maç ertelendi

Konya'da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasının ardından amatör müsabaka ertelendi.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Amatör Küme Süper Grup'ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor müsabakasını yönetecek hakemler ile maçta görev yapacak gözlemci yolda otomobilleri ile trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KC 991 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda devrilerek ters döndü. Araçta bulunan gözlemci F.D., hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.