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Konya'da hırsızlık operasyonu. 1 şüpheli tutuklandı

Konya'da ikinci el eşya alım ve satımının yapıldığı iş yerinde çalıntı eşya ve maddi değeri yüksek tespihlerin ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:21
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Konya'da hırsızlık operasyonu. 1 şüpheli tutuklandı

Konya'da hırsızlık operasyonu. 1 şüpheli tutuklandı
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Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, çalıntı eşyaların ikinci el eşya alım ve satımının yapıldığı bir iş yerinde olduğunu tespit etti.

Bu adresteki aramalarda, bisiklet, buzdolabı, fırın, ısıtıcı gibi çalıntı eşyalar ile maddi değeri yüksek 985 tespih ve kolye ele geçirildi.

İş yeri sahibi Melike G. ile çalıntı eşyaları satın aldığı belirlenen Hüseyin H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Melike G. hakkında da ise suç eşyasını almaktan işlem yapıldı. Polis ekipleri, çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etti. (AA)

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