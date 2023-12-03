Konya'da iki araç önce kafa kafaya çarpıştı sonra dere yatağına uçtu: 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobil daha sonra dere yatağına uçtu.

KAYNAK: AA
Konya'da iki araç önce kafa kafaya çarpıştı sonra dere yatağına uçtu: 7 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. M.Ö.U. yönetimindeki 42 AAD 757 plakalı otomobil, köprüyü geçerken tali yoldan köy yoluna çıkan Z.A. yönetimindeki 42 APK 711 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 APK 711 plakalı araç sürüklenerek dere yatağına düştü. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Hastalar Beyşehir Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dere yatağına uçan otomobil çağrılan vinç ile yataktan çıkarıldı.

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