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Kaçak lastik operasyonu

Konya’da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan TIR lastiklerinin bulunduğu bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 34 adet gümrük kaçağı lastiğe el koydu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:30
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Konya’da kaçak lastik operasyonu

Kaçak lastik operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) devletin vergi kayıplarının, haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. 

Polis ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve piyasaya sürülmek üzere bekletilen TIR lastiklerinin saklandığı depoyu tespit etmek için çalışmalara başladı.

Kısa sürede merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi içerisinde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 34 adet gümrük kaçağı tır lastiğini ele geçirdi. Polis, lastikleri satma hazırlığındaki 1 kişiyi gözaltına alarak hakkında adli işlem başlattı.

KAÇAMADILAR

Öte yandan, KOM ekipleri merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak araçta arama yaptı. Aramada 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 39 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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