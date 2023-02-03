Kaçak yakıt baskını 

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordineli olarak yaptığı çalışmalar çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi içerisinde 2 kamyonun kasasından akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Kamyonların kasasına yerleştirilen akaryakıt depolarının içerisinde 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.