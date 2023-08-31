Konya'da kayıp kişi tarlada ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Ali Türkkol, dün sabah saatlerinde babasına ait 16 R 7404 plakalı otomobil ile evden ayrıldı.

Türkkol'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Kesmez Mahallesi çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Ali Türkkol gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Salur mevkisinde aracın yanında ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Türkkol’un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.