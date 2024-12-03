Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Kaynak: İHA
Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Emniyet ekipleri, yolcu ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği denetimlerini sürdürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kış aylarında güvenli sürüş ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik ticari araçlarda denetimler başladı.

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1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında; Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde ve karayollarında toplu taşıma ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar denetlenirken, eksiği olan araçlar trafikten men edildi.

İlçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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