Konya’da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı

D-695 kara yolunun Adsız-Söğütlü Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 56 yaşındaki Ömer Turan kontrolündeki otomobil, kavşakta F.A. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobiller savrularak hurdaya döndü.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerin, olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinden Ömer Turan ve araçtaki Z.K.T. (51), E.T. (14) ve K.T. (12) ile diğer sürücü F.A. ve araçta bulunan isimleri alınamayan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ömer Turan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.