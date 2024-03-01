Konya'da korkutan motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA
Konya'da korkutan motosiklet kazası: 2 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16 yaşındaki M.S'nin kullandığı plakasız motosiklet, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi'nde, karşı yönden gelen M.B.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi intikal etti.

Kazada yaralanan sürücüler, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletlerden birinin önündeki aracı geçmek isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpışması, motosikletlerden düşen sürücülere, etraftaki vatandaşların yardım etmesi yer alıyor.

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