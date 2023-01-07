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Türkiye'nin tahıl ambarı için tehlike çanları çalıyor

Prof. Dr. Fetullah Arık, 3 yıldır AFAD ile birlikte yapılan çalışmalarla bölgedeki obruk sayısının 2022 yılı sonu itibarıyla 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:20
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Türkiye'nin tahıl ambarı için tehlike çanları çalıyor
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Obrukların çoğu, Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi de 3 yıl önce obruk oluşan bölgelerde risk haritası çıkarmak için çalışma başlattı.

DERİN OBRUKLARIN SAYISI 700 CİVARINDA

Çalışmaları yürüten Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, kentteki obruk sayısının 2 bin 500'e ulaştığını söyledi. Arık, ''3 yıldır AFAD ile birlikte bölgedeki obruklarla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 2 bin 500 civarı obruktan söz ediyoruz. Bunların tamamı görmeye alışık olduğumuz derin çukurluklar şeklinde değil. Teknik olarak çökme yapıları da dahil ederek söylüyoruz. Derin obrukların sayısı yine 700 civarında. Bunun yanına 1700-1800 kadar sığ obrukları dahil ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Arık, obruk araştırma çalışmalarının daha önce Karapınar'da yapıldığını, şu an kentin kuzey bölgesinde devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

''2020 yılında çalışmalar sadece Karapınar bölgesindeydi. O bölgede 500 civarında obruktan söz ediyorduk. 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmalarda Karapınar, Çumra, Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerini dahil ettiğimiz zaman buradaki çalışmalarda sayı 2 binleri geçti. Özellikle Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda toplamda 2 bin 500 civarında obruk sayısına ulaşmış olduk. Belki bu obruklar daha önce var olup bizim yeni bulduğumuz olabilir ancak yeni obruklar oluşmaya devam ediyor.

2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Konya'nın kuzey bölgesi dediğimiz bölgelerde riskin biraz daha az olduğu düşünülüyor ama bizim tespit ettiğimiz 1100'ün üzerinde obruk sayısı mevcut. Havza içerisinde özellikle Sarayönü, Cihanbeyli tarafında yeni oluşan obruklar da var. Tabi ki geçtiğimiz yıllarda sayım yapmış olduğumuz Karapınar bölgesinde obruklar oluşmaya devam etti. Son 1 yıl içerisinde ise bu sayının 20'ye yakın olduğunu düşünüyoruz.''

"OBRUK SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENİYOR"

Çevre illerdeki obruk sayılarının artışına da dikkat çeken Prof. Dr. Arık, "Sadece Konya'da değil. Konya'ya yakın iller olan özellikle Eskişehir'deki obruk sayısında belirgin bir artış var. Çevre illerde de obruk oluşumu yaygınlaştı. Bununla birlikte değerlendirdiğimizde de ülkemizdeki kuraklık ve yer altı sularının kullanımı nedeniyle obruk sayısının artışında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkıyor" dedi.  (AA)

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cok gerekli
7.01.2023 22:56
Obruklar bile dayanamadi memleketteki cokuntuye.  
 
Haricten Gazel
7.01.2023 22:52
Memlekette kurumayan bir sey kaldi mi, obruklar dahil?  
 
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