Konya’da müstakil evde yangın

Konya Beyşehir’de bir müstakil evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

KAYNAK: İHA
Konya’da müstakil evde yangın

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi’nde bulunan H.M.’ye ait içerisinde kimsenin olmadığı müstakil evde tutuşan kuru otların binadaki ahşap kısma sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki mahalle sakinleri yaparken adrese itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

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Yangın, ekiplerin ve vatandaşların uzun süre devam eden müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangının evin yakınındaki çöp varillerinin bulunduğu bölgede tutuşan kuru otların ahşap kısımlara kadar ulaşarak yangın çıkmasına neden olduğu iddia edildi.

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