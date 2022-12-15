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Konya'da müstakil evde yangın

Konya’nın Yunak ilçesinde müstakil bir ev yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:00
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Konya'da müstakil evde yangın çıktı

Konya'da müstakil evde yangın
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İHA’nın haberine göre, yangın Konya’nın Yunak ilçesi Karatay Mahallesi Uzun Cadde üzerindeki müstakil evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evin yangın çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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