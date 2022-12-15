Konya'da müstakil evde yangın

İHA’nın haberine göre, yangın Konya’nın Yunak ilçesi Karatay Mahallesi Uzun Cadde üzerindeki müstakil evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, müstakil evin yangın çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.