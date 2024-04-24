Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Konya Ankara Kara yolu Kulu ilçesinde meydana gelen olayda, Konya’dan Ankara istikametine gitmekte olan 34 yaşındaki S.K.’nin kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı ve refüj bariyerlerine çarptı.

Gerçekleşen kazada, otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki K.T. yaralanırken, otomobil hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralı, Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın, otomobil sürücüsünün uyuması nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.