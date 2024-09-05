Konya'da otomobil ile tır çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da otomobil ile tır çarpıştı

Konya'da otomobil ile tır çarpışmasında 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Adana kara yolu üzerindeki Ereğli ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi’nde, Gazinolar Kavşağı’nda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, A.T. yönetimindeki 42 YR 796 plakalı tır ile O.G.’nin kullandığı 33 SP 033 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda, otomobil sürücüsü O.G. ve araçta yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, her iki yaralı da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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