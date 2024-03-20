Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Konya’nın, Karapınar - Konya karayolunun 14. kilometresinde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye, Furkan Ali B.’nin kullandığı 42 ACZ 037 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkıp yoluna devam etmek isteyen Mete Y.’nin kullandığı 42 AJV 377 plakalı tıra arkadan çarptı.

SAVRULAN OTOMOBİL REFÜJDE DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.