Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Konya’da bir otomobil tıra arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya’nın, Karapınar - Konya karayolunun 14. kilometresinde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye, Furkan Ali B.’nin kullandığı 42 ACZ 037 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkıp yoluna devam etmek isteyen Mete Y.’nin kullandığı 42 AJV 377 plakalı tıra arkadan çarptı.

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SAVRULAN OTOMOBİL REFÜJDE DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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