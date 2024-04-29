Konya’da otomobil 'U' dönüşü yapan tıra çarptı

Kaynak: İHA
Konya’da otomobil 'U' dönüşü yapan tıra çarptı
Kulu ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobilin U dönüşü yapan tıra çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sularında meydana geldi. Kazada, Kulu istikametinden Konya'ya seyir halinde olan M.T. yönetimindeki bir tır ile karşı yönden gelen Muammer A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Muammer A. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw193219-01.jpg

aw193219-02.jpg

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü kayıplara karıştı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü kayıplara karıştı
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi Spor
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi
IBAN'a bak cezanı hesapla Gündem
IBAN'a bak cezanı hesapla
Sıcak havadan bunalan inekler kendilerini nehre attı Video
Sıcak havadan bunalan inekler kendilerini nehre attı
Kapıda gördüğü korkutucu silüetin sırrı ortaya çıktı Video
Kapıda gördüğü korkutucu silüetin sırrı ortaya çıktı
Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti Yerel Haberler
Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı Spor
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı