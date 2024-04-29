Konya’da otomobil 'U' dönüşü yapan tıra çarptı

Kaza, bugün saat 17.30 sularında meydana geldi. Kazada, Kulu istikametinden Konya'ya seyir halinde olan M.T. yönetimindeki bir tır ile karşı yönden gelen Muammer A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Muammer A. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.