Konya’da pikap devrildi: 6 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki pikabın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Konya’da pikap devrildi: 6 yaralı

Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Yavşançukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin (21) kullandığı 42 JC 180 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

aw907934-02.jpg Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.Ç. (20), S.D. (34), B.D (14), H.Ç. (48) ve B.D. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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