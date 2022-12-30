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Polis hırsızı yorganların arasında yakaladı 

Konya'da polis, hırsızlık suçundan 16 ayrı suç dosyası olan ve hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi, evinde yastık ve yorganların arasına saklanırken yakalandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:13
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Konya'da polis hırsızı yorganların arasında yakaladı 

Polis hırsızı yorganların arasında yakaladı 
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında 15 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kasten yaralama, silahla yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçtan aranması olan 97 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Şahısların gizlendikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler aranan şahısları yakaladı. Hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan H.B. tespit edildiği ikamet adresinde yakalandı. Yine hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan R.H., 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. saklandıkları ikametlerde ekipler tarafından yakalandı. Kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.D. de ekipler tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan 16 ayrı suç dosyası olan ve hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.M. isimli şahıs kendi evine de hırsız gibi girdi. Evinin kilerinde yastık ve yorganların arasına saklanarak uyuduğu esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. İ.O.M’nin park halindeki araçların plakalarını çaldığı, çaldığı plakaları kendi aracına takarak sanayi bölgesinde çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Haklarında toplam 371 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 97 şahıs yakalanırken, yakalanan şahısların 57’si cezaevine gönderildi. 40 şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

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