Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Konya Beyşehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkı civarında gerçekleşen olayda, park edili bir aracın yanında bulunan İ.H. isimli şahıs, motosikletli bir saldırganın açtığı ateşle bacağından vuruldu. Ağır yaralı halde 40 metre sürüklenen İ.H., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne, oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.Y. isimli şüphelinin peşine düştü. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir adet boş kovan tespit edilirken, soruşturma devam ediyor.

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