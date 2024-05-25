Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Konya’da bir iş yerinin önünde yaşanan silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin önünde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, A.Y.’ye ait tekel bayisinin önüne gelen, önceden husumeti bulunan şüphelilere ait bir otomobilin içindeki saldırganlar tarafından şahıslara ateş açıldı.

Olayda, tekel bayisinin önünde bulunan iş yeri sahibi A.Y., kardeşi S.Y., M.G. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralanırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerinden kendi imkanları ile bir başka iş yerine giderek yardım isterken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Polis ekipleri polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Fatih Mahallesi Ömerli Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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