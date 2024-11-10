Konya’da şüpheli yangınlar: Aynı gün 3 metruk bina yandı

Kaynak: İHA
Konya’da şüpheli yangınlar: Aynı gün 3 metruk bina yandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir sokakta gün içerisinde metruk halde bulunan 3 ev aynı gün içerisinde alevlere teslim oldu. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'da aynı sokak içerisinde bulunan 3 metruk ev farklı saatlerde sırayla yandı. Son çıkan yangında bir ev tamamen alevlere teslim olurken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Ulaş Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk evde çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına alıp yangını söndürdü.

Öte yandan, aynı sokak içerisinde bulunan 2 metruk evin de gün içerisinde farklı saatlerde sırayla yandığı öğrenildi. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya’da şüpheli yangınlar: Aynı gün 3 metruk bina yandı

Konya’da şüpheli yangınlar: Aynı gün 3 metruk bina yandı

Konya’da şüpheli yangınlar: Aynı gün 3 metruk bina yandı

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