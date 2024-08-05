Konya'da Suriyeliler Türk işçilere saldırdı. Vatandaşlar Suriyelilerin çadırlarını ateşe verdi

Konya’nın Ereğli ilçesinde domates tarlasında çalışan Suriyeli oldukları iddia edilen kişiler ile Türk vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası domates tarlasında çalışan Suriyeliler Türkleri darp etti. Darp edilen 4 kişiden 1’i ağır yaralanarak önce Ereğli Devlet Hastanesine daha sonra da Konya’ya sevk edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Seyfettin Ö'nün durumunun ağır olduğu ve Konya’ya sevk edildiği ortaya çıktı. Diğer yaralılar Ereğli devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yaşanan olayın ardından Kutören mahallesi Karaağıl mevkiinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.Kutören’de kavganın ardından tepkili olan vatandaşlar yabancı uyruklu işçilere ait olduğu öne sürülen çadırları ateşe verdi.