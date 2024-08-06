GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği duyuruda, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlara yönelik önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini bildirdi. Resmi Gazete'de yer alan yeni Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre, 684 çeşit tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan bedellerinde yüzde 40'lık bir artış yapıldığı açıklandı.

Bakan Işıkhan, ayrıca protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm hastalarının tedavisinde kullanılan güneş koruyucu kremlerin aylık nakdi destek tutarlarında da yüzde 40 artırım sağlandığını ifade etti. Bu iyileştirmelerle birlikte toplamda 1 milyar 975 milyon Türk Lirası tutarında bir iyileştirme yapıldığı belirtildi.