Emekliler dikkat! O ilde yaşayanlara 2 bin 100 TL destek yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler dikkat! O ilde yaşayanlara 2 bin 100 TL destek yatırıldı

O ilde emekliler için açlık sınırı altında gelirle yaşayan emeklilere yönelik 2 bin 100 TL tutarında bir yardım ödemesi yapıldı. Ek olarak, emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her ay düzenli olarak 600 TL'lik et yardımı da sağlanacak.

Türkiye'de yükselen enflasyon oranları, emekli vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde etkilemekte ve birçok kişiyi açlık sınırı altında bir gelirle yaşamak zorunda kalıyor. Ekonomik sıkıntıların en derinden hissedildiği bu kesimde, yerel yönetimlerin destekleyici adımları dikkat çekiyor.

Özellikle, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başlattığı mali yardım programı, sosyal medya aracılığıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyuruldu. Program, geçinme güçlüğü çeken emeklilere yönelik önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar içindeki emeklilere yönelik destek paketlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ifadesine göre, sosyal yardım programları kapsamında 41.795 hak sahibi emekliye, 12. defa olarak 1500 Türk Lirası nakdi yardım yapıldı.

Bunun yanı sıra, emeklilere her ay düzenli olarak 600 Türk Lirası tutarında et yardımı da sağlanmaktadır. Yavaş, bu desteklerin emekliler için büyük önem arz ettiğini ve belediyenin her daim emeklilerin yanında olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek ödemelerinin fotoğrafları da kamuoyu ile paylaşılarak, belediyenin bu konudaki kararlı tutumu vurgulandı.

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