Konya’da tekmelediği kediye hakaret ve beddualar yağdırdı! Hayvansevelerden tepkiler çığ gibi geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya’da tekmelediği kediye hakaret ve beddualar yağdırdı! Hayvansevelerden tepkiler çığ gibi geliyor

Konya’da bir kadının tekmelediği kediye hakaret ve beddualar yağdırması tepkilere neden oldu.

Hayvanlara şiddet görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bu sefer şiddet görüntüsü Konya’nın Ereğli ilçesinde Beşyüzevler’den geldi.

Kadının, “Sen misin merdivenlere akıtan” diyerek kediyi evin girişinin merdivenin önünde tekmelediği görüldü.

Kadının sonrasında kediye hakaretler ve beddua etmesi dikkat çekti.

Birçok hayvanseverden kadına tepki yağdı.

İşte tepki yorumları:

“Nefretle yaşayan insanlar”

“Teyze bir ayağın çukurda diğer ayağını da hayvan çukura çekecek ölüp gidiceksin sanada kalmaz bu dünya”

“Hayvan sevgisi olmayan da insan sevgisi ve vicdan aramayın”

“Kalbinizden kötülük akıyor”

“Yaşından başından utan can o can”

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