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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında 3 kilo 360 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:59
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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İHA'da yer alan habere göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu alışverişi yapılacağını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, narkotik ekipleri 3 ayrı poşet içerisinde 3 kilo 360 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.



Evde bulunan H.Ö., M.Ö., L.S., B.S. ve N.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 5 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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