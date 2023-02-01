Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHA'da yer alan habere göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı.



Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu alışverişi yapılacağını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, narkotik ekipleri 3 ayrı poşet içerisinde 3 kilo 360 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.







Evde bulunan H.Ö., M.Ö., L.S., B.S. ve N.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 5 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.