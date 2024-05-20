Konya’da yağmur duasına çıktılar

Kaynak: İHA
Konya’da yağmur duasına çıktılar
Konya’nın Beyşehir ve Derbent ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası etkinliklerinde bir araya gelen çiftçiler ellerini yağış ve şükür duası yapmak için gökyüzüne kaldırdı.

Beyşehir’in Gölyaka Mahallesi’nde düzenlenen yağmur duasında mahalle sakinleri ile ekili alanları için yağış beklentisinde olan çiftçiler bir araya geldi. Tekke mevkiinde yapılan duada ellerini semaya açan çiftçiler yağmur yağması için dua etti. Programa çevre yerleşim merkezlerinden de vatandaşlar da katılırken, katılımcılara dua sonrasında yemek ikramında bulunuldu.

aw208741-02.jpgDerbent ilçesine bağlı Değiş Mahallesi’nde de üreticiler ve mahalle sakinleri yağmur ve şükür duası programlarında buluştu. Programa İlçe Kaymakam Vekili Bünyamin Miroğlu, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Ayten’in de aralarında olduğu çok sayıda bürokrat, kamu görevlisi ve vatandaşlar katılım gösterdi.

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